Azul lança unidade de negócio para auxiliar empresas a comercializar créditos de carbono

A Azul anunciou nesta quarta-feira, 12, o lançamento de uma unidade de negócio para auxiliar empresas na comercialização de créditos de carbono. A aérea vai apoiar e orientar as companhias, construindo estratégias para compensação de emissões.

"Cada crédito equivale a uma tonelada de emissões de CO2 no mercado, e já temos conhecimento para comercializar créditos com preços competitivos de maneira que cada cliente poderá montar seu portfólio de créditos alinhado com suas necessidades", explica o gerente de Sustentabilidade da Azul, Filipe Alvarez.

Para o executivo, os principais diferencias para atrair clientes a partir deste ano estão são as parcerias que a Azul firmou com empresas como Auren, BTG Systemica, Caixa Econômica e GSS.

A unidade de negócios irá atuar no mercado voluntário de crédito de carbono, também mirando o mercado regulado brasileiro cuja Lei foi sancionada no final do ano passado.

A estratégia da Azul segue o modelo adotado por empresas internacionais, como Basf, DuPont e Lufthansa.

O objetivo é oferecer não só a ponte para a comercialização de créditos de carbono de alta integridade, mas também a orientação e análise especializadas para que a aquisição dos créditos seja a mais eficiente possível, segundo Alvarez.