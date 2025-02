Estado vai investir R$ 160 milhões em plano de expansão dos bombeiros

O governo de São Paulo vai investir cerca de R$ 160 milhões em um plano de expansão do Corpo de Bombeiros. O valor permitirá a criação de unidades da corporação em municípios paulistas estratégicos para ampliar a cobertura de atendimento, reduzindo o tempo resposta em ocorrências.

O anúncio foi realizado pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, nesta quarta-feira (12), durante o evento de passagem de comando do 11° GB (Grupamento de Bombeiros), em São José dos Campos. “Com essa expansão, vamos conseguir diminuir o tempo resposta de atendimento porque cada segundo importa quando uma vida está em risco”, afirmou. O recurso, previsto no orçamento deste ano, contará com aporte do tesouro estadual e do Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências. As instalações de novas unidades vão seguir critérios técnicos e previamente definidos pela instituição.

Os bombeiros estão na linha de frente em ocorrências de desastres naturais – como as ocasionadas pelas fortes chuvas ou calor extremo –, e outros tipos de acidentes, então esse acréscimo no orçamento servirá não só para aprimorar os atendimentos, mas também para empenhar mais profissionais em planos de prevenção de riscos.

Novo comandante dos Bombeiros de São José dos Campos

O novo comandante do 11° GB, tenente-coronel Glaucio Cafalchio, espera que a unidade seja a primeira a cumprir o plano de expansão. “Hoje nós estamos presentes em 21 municípios aqui da região de São José dos Campos, mas faltam 18. Nossos programas de Bombeiro Comunitário e de Base de Bombeiros já estão em operação. Há tratativas com o poder público municipal e com os convênios para que a gente possa expandir e efetivamente e prestar esse serviço mais próximo da população”, revelou.

Para Cafalchio, que trabalhou por 15 anos no 11° GB, voltar hoje como comandante da unidade é uma “honra” e uma “missão” na qual sonhou por muito tempo.

Em 2024, ainda sob o comando do tenente-coronel Alessandro Lima de Freitas, a corporação atendeu 25,7 mil ocorrências na região de São José do Rio Preto, realizou 6,2 mil vistorias e fiscalizações em edificações e alcançou 8,5 mil crianças e adolescentes por meio de programas de educação pública dos bombeiros. “São importantes realizações do legado deixado pelos profissionais daqui”, completou o novo comandante.