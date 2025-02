Atlético-MG tem interesse em Caio Paulista, do Palmeiras, e prepara proposta

A direção do Atlético-MG demostrou interesse em contratar o lateral-esquerdo Caio Paulista, do Palmeiras. O clube mineiro avalia que o jogador seria boa opção na ausência do titular Guilherme Arana. O jogador é um desejo do técnico Cuca.

Ainda não há uma proposta oficial pelo jogador, mas o Atlético-MG acredita que o Palmeiras não irá dificultar a negociação pelo atleta, que está preterido no elenco de Abel Ferreira. Nesta temporada, o jogador é terceira opção na lateral-esquerda palmeirense, atrás de Piquerez e Vanderlan.

Além disso, Caio disputou apenas duas partidas pelo Palmeiras nesta temporada. Aos 26 anos, o jogador foi contratado junto ao Fluminense na última temporada, por US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 20,5 milhões no câmbio da época). Antes disso, ele havia defendido o São Paulo, em 2023, quando a equipe conquistou a Copa do Brasil.

Pelo Palmeiras, se sagrou campeão paulista em 2024. No último ano, o lateral foi acusado de agredir sua ex-namorada, Clara Monteiro. À época, o jogador negou as acusações e não foi afastado pelo clube alviverde.

Além de Caio Paulista e Rony, o Palmeiras já teve as saídas de Gabriel Menino, Dudu, Rômulo, Lázaro, Zé Rafael, Vitor Reis, Michel e Atuesta nesta temporada. Em seus lugares, Leila Pereira trouxe Paulinho, Facundo Torres e Emiliano Martínez para reforçar o elenco.