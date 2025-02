Boeing prevê alta de 47% na frota de cargueiros na América Latina até 2043, com 160 entregas

A Boeing prevê que a frota de cargueiros na América Latina crescerá 47% nos próximos 20 anos, alcançando 220 aeronaves. A projeção leva em consideração a frota de 150 aeronaves somadas na região em 2023.

Para apoiar esse crescimento, a América Latina precisará de 160 entregas de cargueiros, incluindo modelos novos e convertidos. Aproximadamente 60% dessas entregas serão para substituir aeronaves antigas por aviões com maior capacidade e eficientes em termos de combustível, estima a Boeing.

A fabricante projeta ainda que o mercado latino-americano de carga aérea deve crescer a uma taxa anual de quase 3% ao longo das próximas duas décadas. A alta será impulsionada pelo comércio eletrônico, evolução dos acordos comerciais internacionais e demanda por bens de consumo, principalmente em economias emergentes de rápido crescimento.

O mercado de carga aérea da América Latina está bem posicionado para esse crescimento, avalia o diretor regional de análise de mercado da Boeing Commercial Airplanes, Calvin Jin. "A região tem apresentado um crescimento significativo nas exportações de produtos perecíveis, e o transporte aéreo de carga continuará desempenhando um papel fundamental na entrega dessa carga sensível ao tempo", afirma o executivo.

O transporte aéreo de carga é fundamental para produtos perecíveis, de alto valor ou com tempo de transporte limitado, que juntos representam cerca de 35% do comércio mundial em valor, ainda de acordo com a Boeing.