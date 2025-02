Bolsas da Europa fecham mistas após CPI alto nos EUA; Heineken salta 14% com balanço

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 12, impulsionadas por balanços corporativos e com os investidores digerindo a alta além do esperado da inflação nos EUA, que reforçou expectativas de uma postura cautelosa pelo Federal Reserve (Fed) na condução da política monetária. Em audiência no Congresso americano hoje, o presidente do Fed, Jerome Powell, voltou a pontuar que a instituição não tem pressa para realizar ajustes e evitou comentar possíveis impactos da política comercial de Donald Trump sobre as decisões de política monetária.

Mais cedo, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Robert Holzmann afirmou que a ofensiva tarifária do presidente dos EUA intensificou os riscos inflacionários na zona do euro. Já seu colega François Villeroy de Galhau alertou que a política tarifária do presidente dos Estados Unidos será negativa também para a economia americana. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em Bruxelas, que as incertezas globais "aumentam a importância de parcerias internacionais".

No Reino Unido, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Megan Greene defendeu que é apropriado manter uma "abordagem cautelosa e gradual" ao flexibilizar a política monetária. Em Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,34%, a 8.807,44 pontos, renovando recorde de máxima a 8.810,62 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,48%, a 22.142,71 pontos, depois de alcançar nova máxima histórica a 22.193,65 pontos. Em Madri, o Ibex35 ganhou 1,04%, a 12.907,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,53%, a 6.528,05 pontos.

A gigante de bebidas holandesa Heineken (+14,24%) divulgou um lucro menor que o esperado em 2024, mas os volumes de vendas no último trimestre do ano agradaram os investidores, assim como o anúncio de uma recompra de ações de 1,5 bilhão de euros.

Ainda no lado corporativo, a Telecom Itália (+0,35%) divulga seus resultados após o fechamento em Milão, onde o FTSE MIB teve queda de 0,14%, a 37.531,19 pontos. Em Paris, o grupo varejista Casino caiu 3,9%, depois de comunicar aprovação de aquisição da holandesa Cnova e o CAC 40 fechou em alta de 0,17%, a 8.042,19 pontos.