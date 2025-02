Galípolo sobre fiscal: É preciso diálogo que envolva sociedade e poderes

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 12, que é necessário promover um diálogo sobre a política fiscal que envolva toda a sociedade e os poderes constituídos. Ele fez esta afirmação ao ser indagado se não conseguiria convencer o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da necessidade de promover um ajuste nas contas públicas, uma vez que tem a confiança do chefe do Executivo.

"Eu falo desde o início sobre o quanto tempo tem esse debate, sobre quanto é bastante relevante, sobre, provavelmente, a necessidade que a gente tem de ter uma discussão, um diálogo que envolva a sociedade como um todo, especialmente os diversos Poderes nesse processo", disse o presidente do BC.

De acordo com Galípolo, há uma disposição e uma abertura do Congresso para discutir temas relacionados ao quadro fiscal.

"Eu acho que chegou no ponto de que a gente demanda uma mesa e um grande acordo nacional, um governo de diversos poderes e setores da sociedade. É preciso um diálogo que envolva sociedade e Poderes", disse Galípolo, durante seminário sobre Política Monetária Brasileira, promovido pelo Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), no Rio de Janeiro.

Ele também destacou que o comprometimento das famílias com dívidas está muito elevado.