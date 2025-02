Restaurant Brands International agrada com lucro e dividendo no 4º trimestre

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, registrou lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024 - o equivalente a US$ 0,79 por ação -, representando cerca de metade do ganho de US$ 508 milhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 12.

Em termos ajustados, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 0,81, acima do consenso de US$ 0,78 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita avançou para US$ 2,3 bilhões no trimestre, de US$ 1,82 bilhão um ano antes, vindo em linha com o consenso da FactSet, de US$ 2,29 bilhões.

O RBI também anunciou aumento do dividendo por ação, de US$ 0,58 para US$ 0,62. Às 8h50 (de Brasília), a ação da RBI saltava 3% no pré-mercado de Nova York.