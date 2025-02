Incêndio atinge fábrica de confecção no Rio de Janeiro; funcionários são resgatados pela janela

Um incêndio atinge uma fábrica de confecção de fantasias de carnaval em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 12. Segundo a TV Globo, o local operava em turnos até noturnos para dar conta da alta demanda de produção. Funcionários estavam no prédio no momento em que as chamas começaram, mas ainda não há informações sobre o número de feridos.

Quatro pessoas foram resgatadas pela janela. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. À TV Globo, um rapaz que foi resgatado disse que no prédio havia idosos e adolescentes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8 horas. Mais de 30 viaturas e cerca de 90 bombeiros atuam no combate às chamas. Também há empenho do Grupamento de Operações Aéreas e de especialista em salvamento em altura.

O local produz fantasias para os desfiles de escolas de samba do carnaval, dentre elas, a Império Serrano. A escola divulgou uma nota nas redes sociais.

"O Império Serrano lamenta profundamente o incêndio que ocorre nas dependências da Maximus Confecções, nesta manhã, em Ramos. Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente. Quando tivermos mais informações sobre os danos ocorridos, informaremos."

Um drone do COR acompanha o trabalho. A via segue interditada.