Deep Purple e Alice Cooper são confirmados em festival de São Paulo; saiba os detalhes

Deep Purple e Alice Cooper, nomes históricos do rock, foram confirmados como atrações do Festival Best Of Blues and Rock, em São Paulo, que ocorre em dois fins de semana do mês junho no Parque Ibirapuera.

Eles vão tocar nos dias 14 e 15 de junho. As vendas já estão abertas pelo site da Eventim.

Anteriormente, o festival já havia anunciado outras atrações de peso: Dave Matthews Band e Richard Ashcroft (ex-The Verve), para os dias 7 e 8 de junho. Também estão confirmadas bandas nacionais como Hurricanes, Barão Vermelho e Black Pantera.

A banda britânica dos hits Smoke On The Waker e Hush se apresentou na última edição do Rock In Rio, no ano passado. Já o performático cantor norte-americano de sucessos como Poison e Schools Out veio pela última vez ao Brasil em 2017, também para o Rock In Rio daquele ano.