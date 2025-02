Filho de Arthur Lira, de 18 anos, ganha cargo com salário de R$ 8 mil em prefeitura de AL

O filho do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), Álvaro Lira, foi nomeado Gestor Administrativo em Barra de São Miguel, no interior de Alagoas. O jovem de 18 anos receberá um salário de R$ 8 mil para atuar ao lado do prefeito Luiz Henrique Alves Pinto (PP), que assumiu após a morte de Benedito Lira, pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, em janeiro deste ano.

O salário de Álvaro se aproxima da remuneração da vice-prefeita, Priscila Waleska Matias de Albuquerque, cujo valor na folha de pagamento é de R$ 8.500. Com os descontos, a vice-prefeita de Barra de São Miguel recebe cerca de R$ 6.300.

Procurada pelo Estadão, a prefeitura do município não havia retornado até a publicação deste texto.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do município na última quinta-feira, 6. O cargo, criado em janeiro deste ano, já consta também na descrição de seu perfil no Instagram, onde Álvaro também se intitula pecuarista.

Álvaro chamou a atenção para sua atuação na esfera pública após ajudar o avô, conhecido como Biu, na campanha à reeleição em Barra de São Miguel. O neto, considerado herdeiro político de Arthur e Biu de Lira, participou de conversas com moradores, distribuiu cestas básicas, fez visitas a obras e acompanhou o avô nas agendas eleitorais.

Na cerimônia de posse de Benedito, em janeiro deste ano, quando Biu estava hospitalizado, Arthur Lira mencionou a importância do filho na eleição para o município.

"Ele era meus olhos e meus ouvidos e as pernas do meu pai durante a campanha. Junto a todos vocês, fez um papel muito importante", afirmou o ex-presidente da Câmara dos Deputados.

Biu exercia o segundo mandato na cidade alagoana, quando morreu em decorrência de uma parada cardíaca. O pai de Arthur Lira também foi deputado federal por três mandatos.