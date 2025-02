Kerline brinca após vídeo da mãe descobrindo que a filha é bissexual viralizar: Ela chocada com o óbvio

Eita! Após viralizar o momento em que a mãe de Kerline, Corsina Leite, fica chocada ao saber que a filha é bissexual na participação no podcast do Rodrigo Mussi, Mussi de Climão, as duas brincaram com o acontecimento nas redes sociais na tarde desta terça-feira, dia 11.

Tudo começou quando Larissa Tomásia apareceu no programa para fazer uma pergunta para Kerline:

- Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, eu sei que você é atiradora às vezes, quem do Big Brother 25, das mulheres da casa, você ficaria?

Então, Corsina arregala os olhos e fica em choque, enquanto a ex-BBB21 parece estar desconfortável com o assunto. Após isso, a mãe responde para Larissa:

- Eu não sabia que tu era bi. Desde quando dar selinho em amiga é bi, Larissa?

Depois de toda a repercussão, Kerline gravou alguns Stories com a mãe brincando com a situação, dizendo que ela estava bombando nas redes:

- Tu me mete em cada enrascada, respondeu para a filha.

Além disso, a ex-participante do reality comentou no X, antigo Twitter, sobre o assunto:

Ela chocada com o óbvio.