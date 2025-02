Gil do Vigor passa creme em Guilherme no BBB25 e brinca: Vou ser demitido

Tarde agitada no BBB25! Nesta terça-feira, dia 11, Gil do Vigor participou de uma ação especial na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto estava por lá, ele não perdeu a oportunidade de passar creme em Guilherme e arrancou risadas dos internautas com o momento.

Durante um momento Spa dos brothers, muitas risadas rolaram com a interação de Gil com o genro de Joselma. Na hora em que passava creme no participante, do Vigor fazia sons já conhecidos pelos fãs do reality.

Olha, Brasil. Ah, eu vou ser demitido. A minha demissão chegando, ai. Gente, Dona Delma.

Mas as movimentações não pararam por aí... Aline e Diogo esquentaram as coisas debaixo do edredom. Durante as horas antes da noite de eliminação do BBB25, o casal passou bastante tempo trocando carícias e beijos.