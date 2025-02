DoE mantém projeção de preços médios do Brent e WTI para 2025 e 2026

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos manteve sua previsão do preço médio do petróleo Brent em 2025 de US$ 74 o barril, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (STEO, em inglês), divulgado nesta terça-feira, 11. Para 2026, o departamento norte-americano também manteve a previsão de queda do Brent para US$ 66 o barril.

A instituição manteve as estimativas para o WTI, na média de US$ 70 o barril em 2025, e espera que os preços caíam para US$ 62 o barril em 2026.

Conforme o relatório, a produção global de combustíveis líquidos deverá aumentar em 1,9 milhão de barris por dia (b/d) em 2025 e em 1,6 milhão de b/d em 2026, devido a uma combinação de crescimento da oferta de países fora da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e ao relaxamento dos cortes de produção pela organização.

"Não prevemos que as sanções aos setores de petróleo e transporte marítimo da Rússia anunciadas em 10 de janeiro afetarão significativamente nossa previsão de produção da commodity", acrescenta o DoE.