Simone Mendes mostra prejuízos por conta de fortes chuvas: Amassou todos os carros

Eita! Depois das fortes chuvas que aconteceram em São Paulo na última segunda-feira, dia 10, Simone Mendes mostrou para os fãs os prejuízos. A cantora sertaneja contou que além de entrar água em casa, os carros da família foram atingidos por pedras de granizo e ficaram danificados.

Turma, além do prejuízo da casa, que mostrei para vocês da chuva... estava caindo muito gelo, como vocês viram nos meus Stories. Ninguém desceu para tirar os carros e colocar na garagem. Amassou tudo, todos os carros que estavam na garagem. Um prejuízo do tamanho do Brasil. Mas glória a Deus é só material, a gente corre atrás, trabalha e está tudo certo.

Ainda nos Stories, Simone mostrou que os carros dela e de Kaká Diniz ficaram amassados com as pedras de gelo que bateram nos veículos.

Está vendo isso aí? Isso aqui são os amassados que o gelo fez nos carros aqui em casa. Consegue perceber? Não sei se vocês conseguem perceber. Olha isso. A frente do carro está toda amassada.

Mesmo com os prejuízos, Mendes acalmou os fãs dizendo que tudo o que ficou estragado é fácil de arrumar e não aconteceu nada coma família.