Viúva de Ricardo Boechat homenageia jornalista após seis anos da morte: Admiração

Nesta terça-feira, dia 11, completam seis anos desde a morte de Ricardo Boechat. Para relembrar o jornalista, a viúva, Veruska Boechat, compartilhou uma homenagem contando uma das frases favoritas do amado.

Veruska publicou uma foto de Ricardo com as filhas no colo em uma praia. A viúva contou que o dia é marcado por saudade e admiração de como ele se expressava.

Na legenda, a esposa de Boechat pede aos amigos e fãs do jornalista que relembrassem nos comentários algumas das falas mais impactantes do jornalista.

11 de fevereiro ainda é o dia mais duro do ano. Mas este post não é sobre tristeza, é sobre admiração. São tantas camadas de saudade, legado, amor, conexão, aprendizado... Ainda me impressiono como tudo que ele me confidenciava soa ainda hoje como profecia. Vamos homenageá-lo? Escreva sua frase preferida dele. Uma das minhas: Mulher não é o feminino de homem. Mulher é outra espécie. (Em geral dita para fazer piada de algo que eu ou as meninas tínhamos aprontado). Seis anos sem Ricardo Boechat.

Ricardo Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019 quando o helicóptero em que estava caiu na Avenida Anhanguera e bateu em um caminhão. O jornalista tinha 66 anos de idade.