Irene Ravache cancela sessões de peça de teatro após diagnóstico de pneumonia leve

O perfil oficial da peça Alma Despejada anunciou que as sessões programas para acontecer em fevereiro no Teatro Fashion Mall, localizado no Rio de Janeiro, foram canceladas após Irene Ravache ser diagnosticada com uma leve pneumonia. A atriz de 80 anos de idade seguirá as recomendações médicas e ficará em repouso durante a recuperação.

Em um comunicado, compartilhado no Instagram em colaboração com a conta oficial da artista, foi anunciado que ela focará em sua saúde ao longo das próximas semanas e em breve retornará ao espetáculo.

A prorrogação do espetáculo Alma Despejada, que aconteceria em fevereiro, terá que ser cancelada. Irene está bem, mas teve uma leve pneumonia, já controlada e, por recomendação médica, deverá repousar nas próximas semanas para se recuperar completamente. [...] Em breve nossa querida Irene estará conosco novamente.

Alma Despejada é uma aclamada peça, que já conquistou o Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Texto Original. A trama estrelada por Irene retrata a história de Teresa, uma professora que após morrer relembra histórias de sua vida ao fazer uma última visita à casa onde morava.