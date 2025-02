Bourbon, jeans, e motocicletas: os possíveis alvos da Europa em resposta às tarifas de Trump

As tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio "não ficarão sem resposta", prometeu a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira, 11, acrescentando que elas desencadearão duras contramedidas do bloco de 27 nações. Isso significa que setores icônicos dos EUA, como bourbon, jeans e motocicletas, devem tomar cuidado.

"A UE agirá para salvaguardar seus interesses econômicos", disse von der Leyen em uma declaração em reação à imposição de tarifas sobre aço e alumínio pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira.

"Tarifas são impostos - ruins para as empresas, piores para os consumidores", disse ela. "Tarifas injustificadas sobre a UE não ficarão sem resposta - elas desencadearão contramedidas firmes e proporcionais."

O ministro do comércio da UE agendou uma primeira reunião de emergência por vídeo sobre a resposta do bloco na terça-feira.

"Também é importante que todos se mantenham unidos. Tempos difíceis exigem essa solidariedade total", disse o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que detém a presidência da UE.

De motocicletas ao uísque

Assim como Trump impôs tarifas semelhantes durante sua primeira presidência, as contramedidas da UE poderiam facilmente se equiparar àquelas que foram usadas para retaliar, se as medidas entrarem em vigor em 12 de março.

Bernd Lange, presidente do comitê de comércio do Parlamento Europeu, alertou que as medidas comerciais anteriores foram apenas suspensas e poderiam ser facilmente reativadas legalmente.

"Quando ele começar novamente agora, nós, é claro, restabeleceremos imediatamente nossas contramedidas", disse Lange à rádio alemã rbb24. "Motocicletas, jeans, manteiga de amendoim, bourbon, uísque e toda uma gama de produtos que, é claro, também afetam os exportadores americanos" seriam alvos, acrescentou.

A Comissão da UE, que negocia as relações comerciais em nome do bloco, disse que não está claro quais contramedidas seriam aplicadas, mas autoridades e observadores disseram que elas teriam como alvo os Estados republicanos e as exportações tradicionalmente fortes dos EUA.

Na Alemanha, a maior economia da UE, o chanceler Olaf Scholz disse ao parlamento que "se os EUA não nos deixarem outra escolha, a União Europeia reagirá unida". Ele acrescentou: "Em última análise, as guerras comerciais sempre custam prosperidade a ambos os lados".

Aço europeu será duramente atingido

As empresas siderúrgicas europeias estão se preparando para perdas. "Isso piorará ainda mais a situação da indústria siderúrgica europeia, exacerbando um ambiente de mercado já terrível", disse Henrik Adam, presidente da associação siderúrgica europeia Eurofer.

Ele disse que a UE poderia perder até 3,7 milhões de toneladas de exportações de aço. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado de exportação para os produtores de aço da UE, representando 16% do total das exportações de aço da UE. "A perda de uma parte significativa dessas exportações não pode ser compensada pelas exportações da UE para outros mercados."

Trump está aplicando um imposto de 25% sobre o aço e o alumínio estrangeiros, na esperança de que eles aliviem os produtores locais da intensa concorrência global, permitindo-lhes cobrar preços mais altos.

O vice-presidente da Comissão da UE, Maro efcovic, disse que as tarifas são "economicamente contraproducentes, especialmente considerando as cadeias de produção profundamente integradas estabelecidas por meio de nossos amplos laços transatlânticos de comércio e investimento".

"Protegeremos nossos trabalhadores, empresas e consumidores", disse efcovic, mas acrescentou que "esse não é nosso cenário preferido". "Continuamos comprometidos com o diálogo construtivo. Estamos prontos para negociações e para encontrar soluções mutuamente benéficas sempre que possível."

A UE estima que o volume de comércio entre os dois lados é de cerca de US$ 1,5 trilhão, representando cerca de 30% do comércio global. "Há muita coisa em jogo para ambos os lados", disse ele à legislatura da UE.

Embora o bloco tenha um superávit substancial de exportação de mercadorias, ele diz que isso é parcialmente compensado pelo superávit dos EUA no comércio de serviços.

A UE afirma que o comércio de mercadorias atingiu ? 851 bilhões (US$ 878 bilhões) em 2023, com um superávit comercial de ? 156 bilhões (US$ 161 bilhões) para a UE. O comércio de serviços foi de ? 688 bilhões (US$ 710 bilhões), com um déficit comercial de ? 104 bilhões (US$ 107 bilhões) para a UE. Fonte: Associated Press.