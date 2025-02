Após morte da neta, Darlin Ferrattry anuncia que não desfilará no Carnaval: Preciso cuidar da minha filha

Darlin Ferrattry emitiu um comunicado nas redes sociais anunciando que cancelou a sua participação no Carnaval 2025 após a morte da neta. A mãe de Lexa desfilaria na Marquês da Sapucaí como Rainha de Bateria da Inocentes de Belford Roxo. A decisão foi tomada enquanto a família está passando por um momento delicado com a perda da primeira filha da cantora com Ricardo Vianna, que morreu três dias após o parto prematuro.

Em luto, Darlin contou que estará focada em ficar ao lado de Lexa:

Não me sinto feliz e nem à altura para nesse momento ocupar o posto de Rainha de bateria onde o meu coração é só dor, e Carnaval é alegria. Agradeço aos presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, e assim como toda a direção e comunidade da Inocentes de Belford Roxo pelo carinho e recepção em todo esse tempo. Eu preciso cuidar da minha filha Lexa nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão.

Após o anúncio, a escola de samba fez uma publicação nas redes sociais em solidariedade à família:

A Inocentes de Belford Roxo, está solidária com a dor da família Ferrattry. Que Deus conforte o coração de todos.

Wenny decidiu adiar o lançamento o segundo single de sua carreira para se dedicar à família no momento de luto. A irmã mais nova de Lexa disponibilizaria a faixa na próxima sexta-feira, dia 14, mas decidiu postergar para março, ainda sem data definida.