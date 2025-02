Vendas de automóveis recuam 12% na China em janeiro devido à demanda fraca

As vendas de automóveis na China caíram em janeiro, pressionadas pela demanda franca e pelo efeito de antecipação de compras no mês anterior. Com isso, as vendas no varejo de carros de passeio recuaram 12,1%, totalizando 1,79 milhão de unidades, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Chinesa de Carros de Passeio (CPCA, na sigla em inglês). Em relação a dezembro, a queda foi de 32%.

O desempenho fraco de janeiro já era esperado, pois incertezas sobre a prorrogação dos subsídios do governo levaram os consumidores a anteciparem suas compras para o final do ano passado. Esse efeito de antecipação resultou em uma demanda mais fraca no início de 2025, destacou a CPCA.

Apesar do início lento, a CPCA vê "forte potencial" para o setor automotivo chinês e espera vendas robustas para o restante do ano. A associação manteve uma perspectiva positiva para o setor de veículos elétricos (EVs), prevendo crescimento contínuo nas vendas, impulsionado pelo aumento da demanda por carros elétricos e híbridos.

As vendas no varejo de veículos de nova energia (NEVs) - categoria que inclui veículos elétricos e híbridos plug-in - cresceram 10,5% em janeiro, totalizando 744.000 unidades, segundo a CPCA.

A China exportou 380 mil carros de passeio em janeiro, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 6% em relação a dezembro. As exportações de NEVs cresceram 29,4% em comparação com o ano passado.

Para 2025, a CPCA projeta um total de 23,4 milhões de vendas no varejo de automóveis de passeio, um aumento de 2% em relação a 2024. No segmento de NEVs, a previsão é de crescimento de 20%, alcançando 13,3 milhões de unidades, o que representaria 57% do total de vendas de automóveis de passeio no ano.

O mercado automotivo pode apresentar recuperação em fevereiro, impulsionado pela demanda mais forte após o feriado do Ano Novo Lunar, segundo a CPCA. A Tesla entregou 63.238 veículos fabricados em sua fábrica de Xangai para compradores chineses em janeiro e exportou 29.535 unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.