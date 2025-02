JD Vance critica 'regulamentação excessiva' da IA na cúpula de Paris

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, alertou nesta terça-feira (11) os líderes globais e executivos da indústria de tecnologia que "regulamentação excessiva" na indústria de inteligência artificial (IA) matará o setor no momento em que está decolando.

Vance, fazendo seu primeiro grande discurso político desde que se tornou vice-presidente no mês passado, disse que o governo Trump "garantirá que os sistemas de IA desenvolvidos na América sejam livres de preconceito ideológico" e que os Estados Unidos "nunca restringiriam o direito de nossos cidadãos à liberdade de expressão".

Ele também disse que o governo Trump está preocupado com o fato de alguns governos estrangeiros estarem considerando ampliar a pressão sobre as empresas de tecnologia dos EUA com presença internacional.

O discurso de Vance desafiou a abordagem regulatória da Europa para a inteligência artificial e sua moderação de conteúdo em plataformas big tech, ressaltando a divergência entre os Estados Unidos e seus aliados sobre a governança da IA. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou que "a IA precisa da confiança das pessoas e tem que ser segura", mas prometeu facilitar investimentos europeus para inovação ao anunciar a iniciativa "InvestAI".

Otan e Ucrânia

A viagem diplomática de Vance continuará na Alemanha, onde ele participará da Conferência de Segurança de Munique e pressionará os aliados europeus a aumentar os compromissos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Ucrânia. Ele também pode se encontrar com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Vance também deve se reunir separadamente com von der Leyen e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Fonte: Associated Press.