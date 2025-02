Tony Ramos brilha ao lado de Lilia Cabral em lançamento de filme que estava gravando quando passou por cirurgia cerebral

A noite da última segunda-feira, dia 10, foi de festa para Tony Ramos e Lilia Cabral. Isso porque os dois brilharam no lançamento do filme A Lista, o que rolou em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais do que um cenário, o bairro carioca é um personagem e um grande homenageado do filme. Sendo assim, não haveria lugar melhor para a exibição especial do longa, reunindo o elenco e a equipe, além de convidados.

E o momento foi ainda mais especial para Tony. Isso porque ele estava nas gravações da produção quando precisou passar por cirurgias intracranianas por conta de sangramentos. O ator chegou a ficar afastado das filmagens por um mês antes de finalizar as gravações de A Lista.

Estrelada por Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, a comédia é uma adaptação da peça homônima. A obra conta a história de Laurita, uma professora aposentada, moradora de Copacabana, que se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha décadas mais nova, a cantora lírica Amanda, personagem de Giulia. O encontro das duas desencadeia um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre. Gustavo Pinheiro, autor da peça, também assina o roteiro do filme, com colaboração de Giulia Bertolli e supervisão de texto de Marcelo Saback. A direção é de José Alvarenga Jr.

Para quem não sabe, a primeira versão da história das duas personagens ganhou vida em 2020, ainda na pandemia, quando Lilia e Giulia encenaram pela primeira vez o texto de Gustavo Pinheiro em um teatro vazio, com apenas três câmeras que transmitiam a peça online para pessoas de todo o mundo. O tempo passou, a pandemia terminou e a possibilidade de encenar A Lista em um teatro com público tornou-se viável. E foi após assistir ao espetáculo pessoalmente que o diretor José Alvarenga Jr. pensou que a história renderia um filme.

Na versão para a televisão, lugares, rostos e novos enredos tomam forma e incrementam a trama. Com isso, personagens que eram apenas citados na peça ganham corpo e, assim, somam-se ao elenco, que no teatro era formado apenas por mãe e filha, além de Tony Ramos, atores de renome como Rosamaria Murtinho, Betty Faria, Leticia Colin, Vitor Britto, Zezeh Barbosa, Guida Vianna, Bia Montez, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Anselmo Vasconcellos, Eber Inácio e Cláudio Gabriel.