'BBB 25': João Gabriel e Vinícius discutem após mudança de voto que levou Aline ao paredão

A tarde desta segunda-feira, 10. foi marcada por uma discussão intensa entre João Gabriel e Vinícius no BBB 25. O desentendimento aconteceu após Vinícius questionar a mudança de voto de João Gabriel, que havia prometido não votar em Aline, mas acabou indicando a sister ao paredão.

"Você me disse que não ia votar nela. Como eu posso confiar em você agora?", cobrou Vinícius.

João Gabriel tentou justificar a alteração de seu voto, afirmando que, após conversar com seu irmão João Pedro, percebeu que mudar a estratégia fazia sentido. "Naquele momento, eu realmente não queria votar nela, mas depois, analisando o jogo, vi que era necessário", argumentou.

O voto de João Gabriel resultou na ida de Aline ao paredão ao lado de Gabriel e Vitória Strada.

Aline se sente traída: A palavra tem muito valor para mim

Aline, que recebeu a indicação de João Gabriel, se mostrou decepcionada ao descobrir a mudança de voto e afirmou que não esperava essa atitude. "Eu levo muito a sério o que falo. Se eu prometo algo, mantenho até o fim", desabafou.

Vinícius reforçou que a sister tem um perfil leal e que o voto de João Gabriel foi uma grande surpresa para ambos. "Ela não votaria nele, e agora está no paredão por uma mudança de opinião de última hora", lamentou.

João Gabriel admite erro, mas nega ser mentiroso

Durante a conversa, João Gabriel reconheceu que poderia ter lidado melhor com a situação, mas negou que tenha sido desonesto. "Eu posso ter errado em falar que não votaria, mas não fiz isso com má intenção", afirmou.

Vinícius insistiu que, dentro do jogo, a palavra tem um peso importante. "A gente precisa ter coerência aqui dentro. O que falamos precisa ser levado a sério", declarou.

Como foi a formação do paredão do 'BBB 25'?

O paredão triplo da semana foi formado no domingo, 9, após a votação ao vivo. João Gabriel, líder da semana, indicou Aline diretamente. Já os mais votados pela casa foram Diogo Almeida (8 votos), Vitória Strada (4 votos) e Gabriel (3 votos).

Diogo, no entanto, conseguiu se salvar na prova bate-volta, que envolvia sorte em diferentes fases. Com isso, Aline, Vitória Strada e Gabriel disputam a permanência no programa.