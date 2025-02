Com vaga no Paulistão sob risco, o Palmeiras continua busca por reforços

Restando quatro rodadas para o fim da fase de classificação do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira vai continuar trabalhando em duas frentes para cumprir suas metas prioritárias: organizar a equipe para buscar uma vaga para etapa eliminatória do Estadual e manter a busca por reforços durante o decorrer da temporada 2025.

Sobre reforços, ele disse que o planejamento continua e que o clube segue atento ao mercado. As prioridades para manter o elenco competitivo e equilibrado seguem as mesmas.

"Tive uma conversa com a diretoria antes de sair de férias. Sabemos que temos jogadores que eu quero e estão identificados. Entendo que há negociações (que acontecem) no momento certo. Às vezes não é na hora que queremos, mas está tudo claro internamente", afirmou o treinador sobre a postura da diretoria em relação às contratações.

No elenco profissional, as carências são conhecidas. O clube, que já estava atrás de um zagueiro canhoto, acabou negociando Vitor Reis com o Manchester City, aumentando a necessidade de ajustes. Além de reforços para a defesa, o treinador português ainda solicitou um meio-campista e um centroavante.

A negativa de Andreas Pereira expõe ainda mais o problema. O atleta, que já defendeu o Flamengo e foi convocado recentemente por Dorival Júnior para a seleção brasileira, estava no radar do clube há algum tempo.

Em meio à árdua missão de fortalecer o plantel, Abel Ferreira tem, nos quatro jogos que restam pelo Paulistão, a missão de recolocar o Palmeiras na zona de classificação na próxima fase. Apesar do risco de ser eliminado de forma precoce, o treinador pretende manter o rodízio a fim de não aparecer no elenco.

"Não dependemos só de nós agora e temos sido irregulares, não podemos fugir da realidade. Mas vou continuar com minhas convicções. É isso que vou fazer enquanto achar que é o melhor para os jogadores. A temporada é muito longa", disse.

Com 13 pontos no Grupo D, a equipe palmeirense ocupa o terceiro lugar. O São Bernardo lidera a chave (16) e a Ponte Preta vem logo atrás (15). Nos quatro compromissos que restam para o fim desta fase, o Palmeiras visita a Inter de Limeira nesta quinta, faz o clássico com o São Paulo no domingo, volta a jogar em casa contra o Botafogo no dia 20 e encerra sua participação diante do Mirassol no interior paulista.