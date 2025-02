Câmara de São Caetano contingencia R$ 10,9 milhões para equilíbrio fiscal

A Câmara de São Caetano anunciou um contingenciamento de R$ 10,9 milhões em seu orçamento para 2025. A medida, que representa uma redução de 12% nos recursos do Legislativo, foi oficializada pelo presidente da Casa, Doutor Seraphim (PL), e tem como objetivo garantir o equilíbrio fiscal e a eficiência na gestão dos recursos públicos.

Dr. Seraphim destacou a importância da austeridade financeira e da transparência na administração dos recursos do Legislativo. "Estamos comprometidos em assegurar uma gestão responsável, garantindo que os gastos sejam feitos com planejamento e dentro das normas fiscais", afirmou o presidente da Câmara. Ele reforçou ainda que a adoção de medidas de controle orçamentário é essencial para manter a qualidade dos serviços oferecidos à população sem comprometer a sustentabilidade financeira da Casa.

Entre as principais ações adotadas está a revisão de contratos administrativos, com possibilidade de redução de até 25% no valor total, desde que não impactem os serviços essenciais. "Nosso foco é otimizar a aplicação dos recursos, eliminando desperdícios e garantindo que cada real investido traga benefícios concretos para a cidade", explicou Doutor Seraphim.

O contingenciamento de R$ 10,9 milhões reforça o compromisso do Legislativo com a responsabilidade fiscal. Conforme apresentado anteriormente ao Diário, o presidente da Câmara havia estimado que a redução nos custos de funcionamento da Casa poderia chegar a um terço do orçamento previsto, de R$ 90,9 milhões. Com essa iniciativa, a Câmara reafirma sua postura de gestão equilibrada e eficiente, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma transparente e eficaz.