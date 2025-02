Felipe Meligeni ganha convite para disputar a chave principal do Rio Open

A organização do Rio Open anunciou nesta segunda-feira mais três convites para a disputa da 11ª edição do principal torneio de tênis da América do Sul. Credenciado pelas boas atuações na competição, Felipe Meligeni (149º do ranking da ATP) assegurou sua vaga na chave principal ao receber o último wild card.

"Agradeço à organização do Rio Open pelo convite, é sempre um prazer jogar esse torneio tão lindo, em casa, com as pessoas que a gente ama e com essa torcida maravilhosa", disse Meligeni, que se junta à João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild como os brasileiros garantidos na chave principal. O torneio será disputado entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

Para a disputa do qualifying, Gustavo Heide, número 5 do Brasil, e Karue Sell receberam os últimos convites da organização e se juntam a João Lucas Reis, também garantido no quali, depois de conquistar o título da Procopio Cup.

A entrada para os jogos do qualifying será gratuita. Para resgatar, os interessados devem participar do cadastro de ingresso no dia 12 de fevereiro, a partir das 11h, no site da Eventim. Os ingressos são gratuitos, limitados e sujeitos à disponibilidade, com limite de duas entradas por CPF, por dia.

O qualifying dá quatro vagas na chave principal de simples do Rio Open e uma na chave de duplas. Os jogos terão início às 16h, com a abertura dos portões acontecendo às 15h. Ainda há três convites disponíveis para a competição de duplas: dois para a chave principal e um para o qualifying.