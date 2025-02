Adriane Galisteu conta como está a recuperação após realizar procedimento de emergência: - Já estou ficando melhor

Adriane Galisteu surgiu nas redes sociais na noite do último domingo, dia 9, para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após realizar um procedimento de emergência. A apresentadora anteriormente havia revelado que passou pela cirurgia por conta de um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, o que acabou prejudicando o rim.

Nos Stories do Instagram, a artista apareceu deitada na cama ao lado do marido, Alexandre Iodice, assistindo à partida de futebol entre o Palmeiras e o Água Santa pelo Paulistão. Enquanto acompanhava o jogo, Galisteu contou como está a recuperação:

- Aquele domingo que começou e vai terminar do mesmo jeito. Não tirei a camisola, estou me recuperando e me sentindo melhor. Mas tem momentos que ainda dou umas rateadas. Mas aproveitei o domingo para descansar e fazer uma reunião também. As olheiras continuam, tudo bem! Estou aqui curtindo Cléber Machado na Record, narrando o Paulistão, meu Palmeiras. Hoje é domingo com cara de domingo e quem sabe amanhã já consigo me movimentar melhor.

A famosa ainda aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu:

- Preciso agradecer muito o carinho de vocês e o cuidado. Recebi muitas mensagens carinhosas me desejando melhoras, e eu já estou ficando melhor, viu?