Trump dissolve Comitê Acadêmico do Exército que aconselha presidente sobre disciplina militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu a dissolução do Conselho de Visitantes do Exército dos Estados Unidos, alegando que o comitê estava "infiltrado por ideólogos esquerdistas" há quatro anos, período em que Joe Biden governou o país. "Nossas Academias Militares foram infiltradas por ideólogos esquerdistas 'woke' nos últimos quatro anos. Eu ordenei a demissão imediata do Conselho de Visitantes do Exército, Força Aérea, Marinha e Guarda Costeira. Teremos o exército mais forte da história, e isso começa com a nomeação de novas pessoas para esses Conselhos. Devemos tornar as Academias Militares GRANDES NOVAMENTE!", escreveu Trump na rede social Truth Social.

De acordo com o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, o Conselho de Visitantes da Academia do Exército oferece conselhos e recomendações independentes ao presidente dos EUA sobre questões relacionadas à moral, disciplina, currículo, instrução, assuntos fiscais, métodos acadêmicos "e quaisquer outras questões relacionadas à Academia que o Conselho decida considerar".

O comitê está subordinado ao Departamento de Defesa.