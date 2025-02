Premiê francês sobrevive a mais uma moção de censura em meio a embate sobre Previdência

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, sobreviveu a mais uma moção de censura, nesta segunda-feira, 10, na Assembleia Nacional do país. Apenas 115 dos parlamentares votaram a favor da destituição do premiê, longe dos 289 necessários.

A moção de censura foi proposta em resposta à decisão do premiê de acionar do artigo 49,3 para garantir que a parte das receitas do projeto de lei do orçamento da previdência social de 2025 fosse aprovada sem votação parlamentar.

Na semana passada, Bayrou já havia sobrevivido a duas moções de censura, após driblar a aprovação parlamentar em relação a receitas do orçamento.

O parlamento francês finalmente aprovou o orçamento do Estado de 2025 na quinta-feira, após meses de turbulência política que derrubou um governo e ameaçou desfazer outro.

O impasse sobre o orçamento forçou o fim do curto governo de Michel Barnier no ano passado, mas Bayrou, nomeado pelo presidente Emmanuel Macron para acabar com meses de crise política, tem conseguido evitar um desfecho similar até agora.