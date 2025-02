Diego Hypólito agita madruga no BBB25 após voto no paredão e diz: - Eu não posso ser incoerente com aquilo que eu acredito

A formação do paredão deu o que falar na madrugada desta segunda-feira, dia 10, na casa do BBB25, principalmente a escolha dos votos. Isso porque Diego Hypólito tinha conversado com outros participantes sobre a possível indicação de Diogo Almeida, mas mudou de ideia no confessionário e votou no Gabriel, gerando burburinho em vários grupos do reality. Em conversa com sua irmã, Daniele, o ginasta desabafou:

- Eu não posso ser incoerente com aquilo que eu acredito.

Vitória Strada não gostou nadinha da atitude do atleta e o questionou sobre a mudança de voto na casa:

- Você não pensou em, de repente, votar no Diogo? Achei que você votaria junto com a sua irmã para a gente tentar se defender com um grupo que eu estava na expectativa de a gente ser. Fiquei nessa expectativa, um pouco frustrada. [...] Lembra aquela semana que você estava com o seu na reta e a gente votou junto? Era uma forma também de salvar você. Você entende que a gente poderia ter votado junto e ter se protegido mais nesta semana que eu estava na mira?, apontou a atriz.

Quem também não ficou feliz com o voto do Diego foi o próprio Gabriel, que saiu falando sem papas na língua o que achava dele:

- O Maike falou: Meu irmão, não vamos dar palco para o Diego, não vamos dar palco para ele porque ele não vai votar mais em nós. O C*****o! Vai ficar pagando de coitado até quando?

Treta?

Aline e João Gabriel se desentenderam após o brother indicar a policial militar ao paredão. Segundo ela, o líder da semana teria prometido que não votaria nela, mas segundo ele, a conversa não foi bem assim, e revelou estar ansioso para falar o que falta no Sincerão:

A sister também ficou irritada com a atitude e disparou que se sentiu descredibilizada:

Diante da situação, Diogo Almeida, que já trocou uns beijos com Aline, tentou conversar com a parceira, que não estava muito no clima e respondeu:

- Velho, você já me perguntou duas vezes. Se eu quisesse trocar uma ideia com você, eu tinha ido te procurar.

E claro que, momentos depois, os dois sentaram para conversar e o ator explicou a situação com o líder e disse que não sabia que João Gabriel votaria nela.

Outra troca de farpa que aconteceu na madrugada foi entre Mateus e Vitória Strada. Os amigos vêm se estranhando durante o programa e isso aconteceu mais uma vez, enquanto o brother cochichava algo e a atriz se incomodou e o cortou:

- Você está cochichando, você tem que falar mais alto.

Vale lembar que Aline, Vitória Strada e Gabriel estão no paredão. E aí, quem você quer que saia do programa?