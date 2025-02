Thyssenkrupp vê impacto limitado com tarifas dos EUA sobre aço, mas diz que monitora situação

Um porta-voz do Thyssenkrupp, grupo alemão que é um dos maiores produtores de aço do mundo, afirmou que eventuais tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações do metal teriam apenas "um impacto muito limitado" para a companhia. De acordo com o representante, o que a empresa exporta para os EUA é "insignificante e relacionado principalmente a produtos de alta qualidade", sendo a Europa o principal mercado.

Para o Thyssenkrupp, grande parte da produção para clientes americanos ocorre dentro do próprio país, o que minimiza os riscos associados às tarifas.

No entanto, a companhia afirma que está monitorando os desdobramentos da disputa tarifária.

*Com informações da Dow Jones Newswires