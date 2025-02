Brava vende 11 concessões em terra na bacia Potiguar por US$ 15 milhões

A Brava Energia informou nesta segunda-feira, 10, que vendeu 11 concessões terrestres no Polo Potiguar, Rio Grande do Norte, para um consórcio formado pela Azevedo e Travassos Petróleo S.A. (A&T) e Petro-Victory Energy Corp. (PVE) por US$ 15 milhões.

O consórcio tinha exclusividade para fechar o negócio, em acordo assinado em dezembro do ano passado. A produção média diária das concessões no ano passado foi de 250 barris de óleo equivalente por dia (boed).

Do total acordado para a venda, US$ 600 mil serão desembolsados na assinatura do contrato; US$ 2,9 milhões serão pagos no fechamento da transação; US$ 8 milhões serão pagos em duas parcelas diferidas em 12 e 24 meses após o fechamento da transação; e US$ 3,5 milhões serão pagos em até oito anos, em formato de porcentual da produção dos campos, com garantia firme de pagamento.

O contrato prevê que todo o óleo produzido durante o período de transição seja vendido para a refinaria da Brava Energia e sua geração de caixa seja abatida do valor da transação. O consórcio comprador também terá que assumir a responsabilidade pelo abandono do ativo, estimado em aproximadamente US$ 21 milhões pela companhia.

A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, em especial à aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre outros, informou a Brava em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).