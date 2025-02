Maria Leonor de Barros Saad, a Nono Saad, filha mais velha do fundador da Band, morre aos 76 anos de idade

Maria Leonor de Barros Saad, a Nono Saad, uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, morreu aos 76 anos de idade, como informou a própria emissora no dia 9 de fevereiro.

Em nota, a Band escreveu:

Morreu hoje [9], em São Paulo, aos 76 anos, Maria Leonor de Barros Saad, uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ex-diretora da Band, Nono, como ela era conhecida, teve um papel fundamental na preservação do acervo histórico de 88 anos das emissoras do grupo. Além disso, foi responsável pela coordenação da venda de programas da emissora para TVs ao redor do mundo.

E continua:

Filha mais velha de João Jorge Saad, fundador da Band, e de Maria Helena de Barros Saad, Maria Leonor era irmã de João Carlos Saad, presidente do grupo, e de Ricardo, Marisa e Márcia Saad. Ela deixa três filhos e quatro netos. O velório será realizado nesta segunda-feira, das 7h às 13h, no Funeral Morumbi, na zona sul de São Paulo. Nossa homenagem à Maria Leonor e sinceros sentimentos à família Saad, amigos e colegas.