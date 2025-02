Samuel L. Jackson participa de surpresa do show do intervalo do Super Bowl

Ele prometeu e cumpriu! Neste domingo, dia 9, o tão esperado show do intervalo do Super Bowl foi feito por Kendrick Lamar. O cantor tinha garantido surpresas aos fãs. Logo no início ele já pegou o público com a participação de Samuel L. Jackson.

Além de fazer uma introdução impactante para o showman do dia, Samuel surgiu vestido como uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos, com uma cartola e visual nas cores e estrelas do país.

Mas isso não parou por aí, ao longo da apresentação do rapper, que recentemente recebeu três Grammys pela música Not Like Us, Jackson continuava fazendo participações.