Fanático pelos Eagles, Bradley Cooper apresenta o time no Super Bowl LIX

O jogo já começou com tudo! Neste domingo, dia 9, rola a final do futebol americano, conhecido como Super Bowl. Para a entrada triunfal dos times, cada um deles tem sua tática. Os jogadores do Philadelphia Eagles teve um apoio especial nessa hora: Bradley Cooper.

O ator é fanático pelo time e com um torcedor mirim no colo, Declan, eles fizeram uma introdução com muita vibração para os jogadores que vão disputar o título do Super Bowl LIX.

Bradley Cooper e Declan nos colocam em campo.

O time de Bradley enfrenta outra vez a equipe que conta com o namorado de Taylor Swift em campo, o Kansas City Chiefs. A noite não para por aí, no tradicional show do intervalo rola a apresentação de Kendrick Lamar e SZA.