EUA podem ter menos dívida do que achávamos por causa de fraudes no Tesouro, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especulou neste domingo, 9, que o país pode ter menos dívidas do que acreditava por conta de supostas fraudes no Departamento do Tesouro.

A repórteres, a bordo do avião presidencial, Trump comentou a análise do CEO da Tesla, Elon Musk, sobre o governo federal por meio do Departamento de Eficiência (Doge, na sigla em inglês). "Pode haver um problema com os títulos do Tesouro, e esse pode ser um problema interessante", disse.

O republicano também voltou a dizer que a Nippon Steel não está autorizada a comprar a US Steel, apenas investir na siderúrgica americana.