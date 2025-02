Trump reclama de déficit comercial dos EUA com México e Canadá: 'não vou deixar isso acontecer'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reclamar do déficit comercial que o país mantém com o México e o Canadá, durante entrevista à Fox News neste domingo, 9, horas antes do Super Bowl. "Temos um déficit com o México de US$ 350 bilhões. Não vou deixar isso acontecer", afirmou, ao repetir que outros países "tiram vantagem" dos EUA.

O republicano também reafirmou o desejo de fazer do Canadá o 51º Estado americano, apesar da oposição dos canadenses. "Acho que o Canadá estaria muito melhor se fosse o 51º Estado", disse. "Perdemos US$ 200 bilhões para o Canadá todo ano e eu não vou deixar isso acontecer", acrescentou.

Trump defendeu o trabalho do CEO da Tesla, Elon Musk, nos esforços para ampliar a eficiência do governo. O presidente disse que instruirá o bilionário a verificar excessos no Departamento de Educação, "talvez nas próximas 24 horas", e depois no Exército.

O chefe da Casa Branca reforçou oposição à USAID, agência responsável por transferir assistência financeira e humanitária no mundo. Para ele, os recursos podem ser administrados pelo Departamento do Estado. "Estamos falando de centenas de milhões de dólares indo para lugares para onde não deveriam estar indo", alegou.