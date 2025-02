Botafogo é derrotado com reservas pelo Madureira e esquenta briga pela classificação no Carioca

Com reservas, o Botafogo foi surpreendido pelo Madureira neste domingo, em partida realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. O time visitante venceu o atual campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores pelo placar de 2 a 0, com gols de Wagninho e Cauã Coutinho.

O gigante carioca, que bateu o Nova Iguaçu no meio da semana, estava com time bem modificado e não conseguiu garantir o segundo triunfo seguido após a derrota por 3 a 1 na final da Supercopa do Brasil para o Flamengo.

Com o resultado, o Madureira chegou aos 12 pontos e pulou para a sexta posição. O time está empatado com o Botafogo, que ocupa o quarto lugar. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu também possuem a mesma pontuação. Na frente, Volta Redonda lidera com 16, seguido por Flamengo (14) e Vasco (13).

No primeiro tempo, os times alternaram bons momentos. O Botafogo teve o controle da bola e conseguiu impor pressão ao adversário. Mesmo atuando sem um meio-campista ofensivo, chegou com perigo, mas não teve efetividade para balançar as redes.

Quem mais se destacou foi o Madureira. O visitante pressionou a saída de bola do Botafogo e explorou os espaços deixados em jogadas de contra-ataque. Aos 35 minutos, Wagninho recebeu cruzamento de Wallace e finalizou de cabeça, no contrapé do goleiro Léo Linck, que não conseguiu voltar para evitar o primeiro gol. O Madureira levou um resultado justo para o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo tentou impor pressão desde o início. Logo no primeiro minuto, Cuiabano fez jogada com Rafael Lobato, mas o goleiro Mota fez uma defesa tranquila. Aos quatro, Patrick de Paula mandou uma bomba, mas a bola não encontrou o caminho da meta. O Madureira apareceu na etapa final aos 13 minutos, quando o atacante Minho recebeu na esquerda e finalizou perto do gol de Léo Link.

O Botafogo ainda perdeu oportunidades com Cuiabano, Kayque Queiroz e Vitinho Vaz, mas quem balançou as redes, de novo, foi o Madureira. Aos 38 minutos, Vitinho recebeu na entrada da área do campo de defesa, iniciou contra-ataque com Evandro, que tentou cruzar, mas a bola bateu em Danilo Barbosa, encobriu Léo Link e bateu no travessão. Cauã Coutinho estava livre para aproveitar a sobra e decretar o placar do jogo.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Flamengo, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, novamente pela Taça Guanabara. O Madureira joga contra o Bangu, no sábado (15), às 18h30, no estádio de Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim (Matheus Martins), David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê Rodrigues) e Newton; Kayque Queiroz, Rafael Lobato (Igor Jesus) e Yarlen (Vitinho Vaz). Técnico: Carlos Leiria.

MADUREIRA - Mota; Celsinho, Marcão, Jean e Caio Felipe (Evandro); João Fubá (Minho), Marcelo (Rodrigo Lindoso), Wagninho, Cauã Coutinho e Wallace (Lucas Paraiba); Jefferson Victor (Geovane Maranhão). Técnico: Daniel Neri.

GOLS - Wagninho, aos 35 minutos do primeiro tempo; Cauã Coutinho, aos 38 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marlon Freitas (Botafogo); Jean e João Fubá (Madureira).

ÁRBITRO - Wallace Rogério Rufino de Lima.

RENDA - R$ 457.213,00.

PÚBLICO - 4.601 presentes.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).