Dono dos Mavericks diz que Doncic foi trocado por falta de foco: 'Se não tem, não funciona'

Os primeiros comentários de Patrick Dumont, proprietário da franquia do Dallas Mavericks, após a polêmica troca entre Luka Doncic e Anthony Davis, surgiram neste domingo. Em sua primeira entrevista, Dumont contou ao The Dallas Morning News que as negociações aconteceram pela falta de empenho do principal nome da equipe. O empresário vai além, e acusa o esloveno de estar "em ritmo de férias", nas últimas semanas que esteve presente com o elenco.

Dumont avalia a postura que deseja em seus jogadores: "Na minha mente, a maneira como as equipes ganham é com foco, tendo o caráter certo, tendo a cultura certa, e tendo a dedicação certa para trabalhar o mais duro possível para criar um resultado vencedor de campeonato", aponta Dumont.

Segundo o empresário, esse perfil de atleta estava distante com o desempenho apresentado pelo Luka Doncic nos treinos da equipe. O dono chegou a citar exemplos de jogadores que mantiveram o foco e foram capaz de transformar o status da carreira em lenda do esporte, e o time em campeão. Dumont explica que essa é a mentalidade que espera ver na sua equipe, e que esse é o único caminho para triunfar no esporte.

"Se você olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos, (Michael) Jordan, (Larry) Bird, Kobe (Bryant), Shaq (O'Neal), eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um foco singular para vencer", afirma. "E se você não tem isso, não funciona. E se você não tem isso, você não deve fazer parte do Dallas Mavericks."

Dumont continua e afirma que o Dallas não aceitará uma postura diferente da "cultura vencedora". "É isso que queremos. Sou inabalável nisso. Toda a organização sabe disso. É assim que eu opero fora do basquete. Esta é a única maneira de ser competitivo e ganhar. Se você quer tirar férias, não faça isso conosco."

Luka Doncic atuou em 22 dos 49 jogos disputados pela sua equipe antes de se transferir para o Los Angeles Lakers. Após lesionar a panturrilha na rodada de natal, o esloveno ficou de fora por 19 partidas.

A estreia de Doncic deve ocorrer nesta segunda-feira, contra o Utah Jazz, na Califórnia. Com os documentos já regularizados pela liga, o esloveno utilizará a camisa de número 77, a escolha irreverente o tornará o primeiro jogador na história dos Lakers a atuar com essa numeração.