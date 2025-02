Bia Haddad volta ao circuito, mas é eliminada na estreia em Doha pela 28ª do mundo

A brasileira Bia Haddad Maia começou bem, quebrando o saque da polonesa Magdalena Frech logo no início da partida deste domingo no WTA 1000 de Doha, mas foi incapaz de sustentar a vantagem e foi derrotada por 2 a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2 em 2h39min, na estreia do torneio.

Foi o quinto confronto de Bia com a 28º do mundo, que venceu as duas últimas partidas após ser derrotada nos três primeiros encontros. O jogo deste domingo marcou o retorno da brasileira, 16ª do mundo, ao circuito após a desistência do WTA 500 de Abu Dabi devido a uma inflamação no ombro na semana passada. Bia Haddad temia um agravamento da lesão e buscava uma recuperação completa.

A brasileira não jogava desde a eliminação na terceira rodada do Aberto da Austrália e busca retomar a boa fase em torneios do Oriente Médio. Agora ela volta a jogar no WTA 1000 de Dubai na próxima semana.

Neste domingo, Bia Haddad chegou a abrir 3 games a 0 no primeiro set, mas permitiu a reação da rival, que aproveitou dois dos cinco break points cedidos pela brasileira e marcou 6/4. A segunda parcial teve o mesmo início, Bia fez 3 games a 0. A brasileira teve o serviço ameaçado no sexto game, mas desta vez administrou a vantagem e marcou 6/3, empatando o jogo em 1 set a 1.

No terceiro e decisivo set, Frech conseguiu uma quebra no sexto game e abriu 4 a 2. Com vantagem no placar, a polonesa confirmou mais um break point para fechar o set em 6/2 e o jogo em 2 sets a 1.