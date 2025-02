César Tralli emociona web ao mostrar lembranças que guarda da irmã: Saudade eterna

Enchendo o público de emoção... Neste domingo, dia 9, César Tralli compartilhou um vídeo em que mostra os itens que eram da irmã, Gabriela. Nas imagens, ele mostra que guardou os objetos para ter ela mais perto.

Na legenda, Tralli conta que aprendeu muito com Gabriela. O jornalista também fala da importância de passar as memórias e ensinamentos da irmã para a filha, Manuella:

Recordações que fazem bem ao coração. Guarda algo especial de alguém que foi muito especial na sua vida? Minha irmã Gabriela! Ela nasceu com síndrome de Noonan. Viveu muito bem até os 40 anos de idade. Foi uma eterna criança? Gabi me ensinou muito. O prazer nas pequenas coisas do cotidiano. O valor inestimável da vida. O amor incondicional. Falo sempre muito dela para Manuella. Saudade eterna da Gabi que -por onde passava- espalhava luz e alegria?