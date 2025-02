Mateus é o primeiro Anjo autoimune do BBB25

O primeiro anjo individual do BBB25 é Mateus! Além disso, o participante está imune para o paredão, que será formado no próximo domingo, dia 9. Como é tradicional, ele também teve que escolher uma pessoa para o monstro: Eva.

Na Prova do Anjo deste sábado, dia 8, os brothers e sisters tinham que se inspirar em filmes clássicos de aventura para desviar de raios laser. Dividida em três cômodos, os participantes tinham que encontrar três cards com frases do patrocinador enquanto evitavam tomar penalidades.

Toda vez que encostassem nos raios, eles tinham dez segundos adicionados ao tempo final. A ordem de jogo foi: Guilherme, Vinícius, Vilma, Daniele Hypólito, Mateus, Diego, Aline, Camila e Eva.

Os competidores apostaram em estratégias diferentes para passar pela prova. Guilherme foi por baixo da maioria dos raios e teve apenas uma penalidade. Já Vinícius escolheu ir com rapidez, mas acabou tendo 4 penalidades, ainda assim ficou com o melhor tempo, até Eva jogar. No entanto, a participante tirou os óculos várias vezes durante o percurso, gerando polêmica nas redes sociais.

Já os destaques negativos da prova ficaram com Vilma, que cometeu 27 penalidades e terminou a prova depois de dez minutos, com os acréscimos chegou a 15 minutos.

Como nem tudo são flores para os moradores da casa mais vigiada do Brasil, depois de receber o colar do Anjo, Mateus teve que mandar uma pessoa para sofrer com o monstro. Ele escolheu Eva que terá que ir para o gramado destrancar um cadeado.

Confira como ficou o placar da Prova do Anjo:

Eva com dois minutos e dez segundos (desclassificada);

Mateus com dois minutos e 23 segundos;

Vinícius com dois minutos e 33 segundos e 426 milésimos;

Thamiris com dois minutos, 33 segundos e 894 milésimos;

Diego com três minutos e 19 segundos;

Aline com três minutos e 24 segundos (desclassificada);

Guilherme com três minutos e 25 segundos;

Dani com três minutos e 41 segundos;

Camila com três minutos e 58 segundos;

Vilma com 15 minutos e 17 segundos.