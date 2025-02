Encontro de ex-BBBs, Juliette e Giovanna se reúnem no bloco Será que Abre

Curtindo os blocos de rua, que já estão deixando os foliões preparados para o Carnaval, Juliette e Giovanna posaram juntas. No dia 8 de fevereiro, a dupla se encontrou no Será que Abre.

Para a folia, Juliette apostou em um visual monocromático, mas fugindo do básico, como já tradicional para a cantora, ela escolheu o amarelo.

Pabllo Vittar também curtiu o bloco de Carnaval com um look nas cores da folia. Mas para ir além, ela combinou o cabelo com as roupas. A artista se apresentou no último sábado, dia 8.