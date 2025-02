Sabrina Sato e Gabi Martins encantam público em ensaio da Vila Isabel

Aquecendo os motores para o Carnaval! Faltando menos de um mês para os desfiles das escolas de Samba, as agremiações contam com ensaios nos sambódromos.

No último sábado, dia 8, Vila Isabel contou com a presença de Sabrina Sato, que é Rainha de Bateria. Ela usou um look inspirado no fundo do mar com um costeiro como uma concha.

Além dela, outras musas da Vila Isabel também marcaram presença e deram show de carisma, como Luiza Caldi, Gabi Martins e Vivi Winkler.