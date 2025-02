Com shows de Christina Aguilera e Belo, famosos curtem festival de carnaval em São Paulo

A cidade de São Paulo recebeu no último sábado, dia 8, o festival de carnaval, que contou com famosos dentro e fora do palco. Belo fez o primeiro show cantando vários de seus hits.

Mas ele não ficou sozinho, Ana Castela, Cláudia Leitte, Sean Paul e Christina Aguilera deram tudo de si no palco e animaram a galera.

Para conferir o show, que rolou Allianz Parque, estavam João Lucas, Sasha Meneghel, Yasmin Brunet, Fernanda Paes Leme e muitos outros famosos.

Foi imperdível, não é?