A disparada do preço dos ovos nos Estados Unidos

Prateleiras vazias e preços altos: os Estados Unidos estão sob o efeito de uma escassez nacional de ovos. A falta da mercadoria não afeta apenas as casas americanas. A alta dos preços agora chega aos restaurantes, que já repassam os custos aos clientes.

A rede de restaurantes Waffle House, por exemplo, anunciou um acréscimo de 50 centavos nos pratos que levam ovos.

"Eu fui ao supermercado ontem e não havia ovos. Uma dúzia de ovos está custando US$ 20, o que significa que os pobres não podem comprar ovos", conta Margarita Oliva, moradora de Miami. "Estamos em um país como os Estados Unidos, onde os preços deveriam cair com Trump, mas tudo está subindo. Não sei, às vezes vou às lojas com US$ 100 e não consigo comprar o que quero porque os preços estão muito altos."

Na semana passada, foi registrado um roubo de uma carga de ovos na Pensilvânia. A carga, com cerca de 100 mil ovos, estava avaliada em US$ 40 mil (R$ 230 mil), segundo a polícia local.

Gripe aviária

A principal causa da subida de preços do alimento são casos de gripe aviária. O vírus H5N1 dizimou quase 123 milhões de galinhas, perus e outras aves em 49 Estados dos EUA desde o início dos surtos, em 2022. Só em dezembro do ano passado, cerca de 13 milhões de aves morreram por causa da doença, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês).

As autoridades confirmaram recentemente que uma cepa foi encontrada no gado bovino, e o aumento de casos em mamíferos desatou preocupações com novas mutações do vírus da doença. Os Estados Unidos registraram a primeira morte em humanos em janeiro, mas especialistas destacaram que a vítima tinha comorbidades e que o risco para a população permanece bem pequeno.