Voltando para a franquia de Pânico, Matthew Lillard relembra bastidores da filmagem do primeiro longa: Bebíamos como idiotas

Aquecendo o coração dos fãs! Depois do anúncio de que Matthew Lillard voltaria para a franquia Pânico após quase duas décadas, ele abriu o coração sobre as lembranças da época.

Matthew, que viveu Stu Macher no primeiro filme de Pânico, de 1997, contou em um evento que as experiências passadas nos bastidores formou um grande elo entre o elenco. Além disso, o ator, que também marcou uma geração com Scooby-Doo, contou que o grupo adorava curtir depois das filmagens:

- [O set de Pânico ] foi minha experiência de como seria a faculdade. Éramos um bando de jovens correndo por Santa Rosa. Trabalhávamos das seis da tarde às oito da manhã, então saíamos do trabalho e íamos todos para o quarto de David Arquette e bebíamos como idiotas. E éramos jovens. Foi um momento crucial em todas as nossas vidas; mudou nossas vidas. E somos todos amigos até hoje. Então é uma experiência de faculdade.

Sobre voltar à história, o ator contou que sempre perguntavam se ele iria retornar para os filmes de Pânico.

- Me perguntaram literalmente mil vezes por dia desde que o primeiro filme acabou se eu voltaria. E estou feliz em informar que sim.

Lembrando com carinho da época das filmagens, Matthew disse que o grupo apostou em uma história que ninguém tinha muita fé, além deles:

- Éramos um bando de garotos tentando, sabe, entrar no ramo de uma forma maior. Éramos realmente um bando de atores que se juntaram e arriscaram em um filme que nem Hollywood necessariamente queria arriscar.