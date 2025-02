Assumidinhos? Débora Nascimento surge fazendo cafuné em Allan Souza Lima

Assumidinhos? Em meio a boatos de affair, Débora Nascimento surgiu fazendo cafuné no cabelo de Allan Souza Lima na noite da última sexta-feira, dia 7. Os atores, no entanto, ainda não se pronunciaram abertamente sobre o status do relacionamento.

Aumentando ainda mais as suspeitas, Débora marcou o ator nos Stories, que acabou repostando em suas próprias redes sociais.

Vale lembrar que, se o romance se confirmar, esse será o primeiro relacionamento assumido de Allan desde o fim de seu namoro com Rafa Kalimann. A influenciadora também já seguiu em frente, com o cantor Nattanzinho.