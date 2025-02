Aline se decepciona ao ser colocada na Mira do Líder e Gracyanne rebate: O Diogo mandou ela direto, muito pior. Veja o que rolou na madrugada do BBB25

A madrugada deste sábado, dia 8, foi agitada na casa do BBB25. Antes mesmo de curtirem a festa, os brothers descobriram quem está na Mira do Líder da semana, João Gabriel. O participante tinha que escolher cinco nomes, então optou por Vitória Strada, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris.

Com o climão já instaurado, eles foram para o gramado, onde aproveitaram um show de Péricles. Mas, nem assim, os participantes deixaram de comentar as últimas decisões do game.

Aline, por exemplo, ficou bastante chateada com João e repercutiu essa escolha durante a madrugada.

- Eu não pedi para ele prometer nada, mas, a partir do momento que ele chega para Vinícius e fala: Eu não vou votar em vocês essa semana, e ele vota... Ele não tem palavra. E eu tenho pavor de pessoas mentirosas, comentou ela.

Ao conversar com Vinicius, o clima esquentou entre eles:

- Não quero que você fique gritando comigo, disparou Vini.

Aline até chegou a comentar que não estava gritando com o amigo, mas a situação já tinha azedado. Mais tarde, Gracyanne comentou a indignação de Aline para Camilla:

- Ela deu um escândalo porque o João Gabriel colocou ela no alvo. Cara, não é pra dar um escândalo! O Diogo mandou ela direto para o Paredão, muito pior. E ela está de mãos dadas, carinho, beijinho.

Sabendo do estresse de Aline, João também comentou o assunto:

- Não vou colocar no Paredão, mas não precisa ficar com essas gritaiadas. Quer conversar, vem conversar comigo [...] Se ela ficasse calada, era melhor para ela.