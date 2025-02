Adrien Brody vence como Melhor Ator no Critic's Choice Awards 2025 por O Brustalista

Adrien Brody foi consagrado como Melhor Ator no Critics' Choice Awards 2025 por sua impactante atuação em O Brutalista. A cerimônia, realizada em Santa Mônica, destacou os maiores talentos do cinema no último ano, e a vitória de Brody foi um dos momentos mais celebrados da noite.

Em O Brutalista, dirigido por Brady Corbet, Brody entrega uma interpretação intensa e complexa, dando vida a um arquiteto visionário que luta para concretizar sua grande obra enquanto enfrenta desafios pessoais e políticos. O filme, que mistura drama e estética inovadora, foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público.

A premiação reafirma o talento e a versatilidade de Adrien Brody, que ao longo de sua carreira tem se destacado por performances profundas e personagens marcantes. Seu trabalho em O Brutalista reforça sua posição como um dos atores mais respeitados de sua geração.

No longa, Brody interpreta László Toth, um arquiteto refugiado que, ao chegar aos Estados Unidos no pós-guerra, busca deixar sua marca na arquitetura moderna. Enquanto lida com as dificuldades de adaptação e os sacrifícios pessoais, ele enfrenta dilemas morais que desafiam sua visão artística e seu próprio futuro.