Demi Moore vence como Melhor Atriz no Critic's Choice Awards 2025 por A Substância

Na noite de 7 de fevereiro de 2025, Demi Moore foi consagrada como Melhor Atriz no Critics' Choice Awards por sua atuação no filme A Substância.

Dirigido por Coralie Fargeat, A Substância é um drama que explora temas como envelhecimento e obsessão pela beleza. A performance de Moore foi amplamente elogiada pela crítica, consolidando seu retorno triunfante às telas.

O filme também conta com Margaret Qualley e Dennis Quaid no elenco, enriquecendo ainda mais a narrativa com atuações marcantes. A vitória de Moore destaca sua versatilidade e dedicação ao ofício, reafirmando seu lugar de destaque na indústria cinematográfica.

Em A Substância, Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma celebridade fitness que, ao ser demitida por ser considerada velha demais, recorre a uma droga experimental que cria uma versão mais jovem de si mesma.